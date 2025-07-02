Актер Алексей Новицкий умер в возрасте 75 лет

В Москве 1 июля скончался советский и российский театральный актер Алексей Новицкий. Ему было 75 лет. О смерти артиста сообщила пресс-служба Московского драматического театра «Сфера». Причина смерти не уточняется.

Прощание с актером пройдет 3 июля в крематории Хованского кладбища.

Алексей Новицкий родился 5 июля 1949 года. После окончания Театрального института имени Щукина в 1976 году он служил в нескольких театрах, включая Краснодарский театр музыкальной комедии, Первый Московский областной театр и Московский Литературно-драматический театр ВТО. С 1981 года он служил в театре «Сфера», где сыграл множество ролей. Среди них — Эдуардо в спектакле «Собака на сене», а также роли в постановках «Сильва», «Берег», «Не сошлись характерами» и других. Актер также снялся в эпизоде в детективного сериале «Каменская».