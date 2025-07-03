Зарубежная недвижимость пришла в движение

В первом полугодии спрос со стороны россиян на покупку зарубежной недвижимости вырос на 6,5% к концу прошлого года. Позитивный тренд наметился после цикла снижения, продиктованного сложностями с платежами. Вернуться к покупкам за рубежом граждан стимулировали укрепление рубля и поиск инвестиционных инструментов. В первую очередь рост спроса прослеживается на популярных азиатских курортах.

Спрос россиян на покупку зарубежной недвижимости в январе—июне вырос на 6,5% ко второй половине прошлого года (июль—декабрь), подсчитали в Prian.ru. Хотя год к году, по данным аналитиков, снижение составило 24%. Аналитики Tranio видят схожую картину: в первом полугодии спрос на недвижимость за рубежом был на 6,4% выше, чем в конце прошлого года. Гендиректор агентства Golden Brown Татьяна Бурлаковская отметила рост активности клиентов на 10–15% за шесть месяцев. Операционный директор Whitewill Dubai Ольга Панькина говорит, что в первом полугодии спрос вырос на 10–15% год к году.

Бизнес-директор Kalinka Middle East Александр Шибаев отмечает значительный рост спроса на недвижимость на отдельных направлениях. Например, для Таиланда увеличение составит 20% к концу года, Мальдив — 10–15%, считает он. Директор по продажам Samolet Property Group. Bali (занимается строительством в Индонезии) Артем Князев говорит, что после прошлогоднего снижения спроса на Бали на 24% в первом полугодии текущего года число заявок выросло на 18–20%.

Ведущий аналитик Prian.ru Филипп Березин обращает внимание, что спрос на зарубежную недвижимость начал восстанавливаться после долгого снижения, длившегося с осени 2023 года. Негативный тренд объяснялся санкционными ограничениями и сложностями, с которыми россияне столкнулись при проведении платежей. Второй причиной стала реализация в 2022 году — начале 2023 года волны опережающего спроса. Сейчас фактором роста интереса к зарубежными активам, по мнению господина Березина, может выступать укрепление рубля, повышающее доступность объектов.

Артем Князев тоже называет валютные колебания основным стимулом спроса — «инвесторы возвращаются на рынок». Александр Шибаев отмечает, что 40–50% покупателей из России приобретают зарубежную недвижимость для получения дохода от ее сдачи в аренду или перепродажи. Инвесторами обычно движет стремление диверсифицировать активы и получить квазидолларовую доходность, поясняет он.

Татьяна Бурлаковская говорит, что в первом полугодии бюджет сделок россиян с зарубежной недвижимостью составил $250–270 тыс., прибавив 8–10% год к году. В эту сумму, по ее словам, укладываются относительно доступные лоты — квартиры и апартаменты на одну-две комнаты. Дорогих сделок с бюджетом от $500 тыс., по словам эксперта, сейчас мало, такие объекты покупали в Евросоюзе, спрос на который сейчас невысок.

Наиболее востребованным направлением для покупки зарубежной недвижимости в первом полугодии, по данным Prian.ru, осталась Турция. Она сформировала 27% спроса, год к году показатель сократился на 5 процентных пунктов (п. п.). Потеряли потенциальных покупателей и ОАЭ, доля которых сократилась с 10,1% до 9,2%. Многие страны Ближнего Востока пользуются не таким спросом, как раньше, по геополитическим причинам, отмечает госпожа Бурлаковская.

На третьем месте по востребованности у россиян, по данным Prian.ru, Таиланд. Его доля в структуре спроса, напротив, за год выросла на 1,1 п. п., до 7,8%. Дополнительных покупателей привлекли Египет и Камбоджа. «Обе страны интересны невысоким порогом входа, до 50%, и возможностью купить недвижимость на теплых морях, что за схожие деньги абсолютно недоступно в России»,— рассуждает господин Березин. Управляющий партнер Tranio Михаил Буланов считает, что интерес к недвижимости в Юго-Восточной Азии также коррелирует с увеличением в регион турпотока.

Основатель Nevestate Екатерина Никитина считает, что позитивный тренд на рынке зарубежной недвижимости будет укрепляться, «у части аудитории есть капитал, есть запрос на мобильность, безопасность и альтернативные юрисдикции». Впрочем, перспектив для резкого роста спроса эксперт не видит. Аналитики Tranio не ждут существенных колебаний спроса без влияния внешних факторов. Филипп Березин отмечает, что геополитические риски остаются определяющими для спроса на зарубежную недвижимость. Например, ждать интереса к Европе, по его словам, вряд ли стоит до возобновления авиасообщения.

Александра Мерцалова