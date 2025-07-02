ФНС намерена обанкротить пермского фрахтователя затонувшего танкера

Федеральная налоговая служба (ФНС) направила в Арбитражный суд Пермского края иск с требованием признать банкротом ООО «Кама Шиппинг», свидетельствует сайт «Электронное правосудие». Как отмечает «Ъ-Кубань-Черноморье», заявление было направлено 1 июля. Иск пока не принят к производству. ООО «Кама Шиппинг» является фрахтователем танкера «Волгонефть-212», потерпевшего крушение в Керченском проливе в декабре 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России Фото: МЧС России

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, затонули 15 декабря 2024 года в Керченском проливе. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело. Крушение вызвало масштабную экологическую катастрофу в регионе.