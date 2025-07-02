США и Вьетнам заключили торговую сделку

Президент США Дональд Трамп заявил о заключении торговой сделки с Вьетнамом. 9 июля должны были вступить в силу американские пошлины в размере 46% на вьетнамские товары.

«Вьетнам будет платить США пошлину в 20% на все товары, отправленные на нашу территорию, и пошлину в 40% на транзит товаров»,— написал Дональд Трамп в соцсети TruthSocial.

Вьетнам в свою очередь предоставит США полный доступ к своему рынку, добавил президент США. «Это означает, что мы сможем продавать нашу продукцию во Вьетнаме с нулевой пошлиной»,— пояснил он.

В начале апреля Дональд Трамп ввел пошлины на товары из 211 стран и территорий. Для Вьетнама размер тарифов составил 46%. Пошлины должны были начать действовать с 9 апреля, но президент США отложил их введение на 9 июля.