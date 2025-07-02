Управление Роспотребнадзора Татарстана выявило нарушения в 80% проверенных лагерей. Всего ведомство проверило почти 1,2 тыс. учреждений. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 80% детских лагерей Татарстана выявили нарушения

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ В 80% детских лагерей Татарстана выявили нарушения

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Уточняется, что большая часть нарушений связана с несоблюдением режимных моментов. Они были устранены в ходе осмотров. Другие организации получили предписания, их исполнение находится на контроле. Должностные и юридические лица привлечены к административной ответственности.

В ходе проверок сотрудники Роспотребнадзора исследовали более 1,5 тыс. проб воды, продуктов питания, готовых блюд. С реализации в лагерях сняли около 79,2 кг продукции с отсутствующей маркировкой, признаками недоброкачественности и нарушениями условий хранения.

Сообщается, что с начала оздоровительной кампании в этом году в детских лагерях Татарстана не зарегистрировано случаев массовых отравлений.

Диана Соловьёва