У рыбинского судостроительного завода сменился руководитель
Генеральным директором ООО «Верфь братьев Нобель», которое входит в ГК «Калашников», с 25 июня 2025 года является Александр Цурганов. Соответствующие данные отражены в kartoteka.ru.
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области
Как сообщают СМИ, господин Цурганов ранее работал директором по развитию производственной системы нижегородского судостроительного предприятия «Красное Сормово», которое входит в Объединенную судостроительную корпорацию.
С 2022 года гендиректором «Верфи братьев Нобель» был Дмитрий Быстров. В соцсетях завода он упоминался как руководитель в последний раз в апреле 2025 года.