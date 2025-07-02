У рыбинского судостроительного завода сменился руководитель

Генеральным директором ООО «Верфь братьев Нобель», которое входит в ГК «Калашников», с 25 июня 2025 года является Александр Цурганов. Соответствующие данные отражены в kartoteka.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Как сообщают СМИ, господин Цурганов ранее работал директором по развитию производственной системы нижегородского судостроительного предприятия «Красное Сормово», которое входит в Объединенную судостроительную корпорацию.

С 2022 года гендиректором «Верфи братьев Нобель» был Дмитрий Быстров. В соцсетях завода он упоминался как руководитель в последний раз в апреле 2025 года.

Алла Чижова