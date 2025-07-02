На юго-западе Мали ввели комендантский час для борьбы с терроризмом

Власти региона Кайес на юго-западе Мали ввели комендантский час на 30 дней. Это необходимо для обеспечения безопасности, сообщает портал AES INFO.

«Он направлен на то, чтобы позволить малийским вооруженным силам действовать с максимальной эффективностью для нейтрализации последних очагов терроризма»,— говорится в публикации. Комендантский час будет действовать с 21:00 (00:00 мск) до 06:00 (09:00 мск).

Будут ограничены перемещения жителей и движение транспорта. Исключение действует для машин скорой помощи и транспорта сил безопасности. Мера действует с 1 по 30 июля, но может быть продлена.

1 июля в Генштабе ВС Мали заявили о ликвидации более 80 террористов. Утверждалось, что они атаковали во вторник утром несколько городов и населенных пунктов. Вооруженный конфликт властей Мали с группировками экстремистов начался в 2012 году. Активнее всего боевики действуют в районах, граничащих с соседними Буркина-Фасо и Нигером.