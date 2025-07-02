В Самаре закончено расследование нападения на депутата Госдумы Михаила Матвеева

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу трех мигрантов, обвиняемых в нападении на депутата Госдумы Михаила Матвеева в Самаре. Им инкриминируется хулиганство, причинение вреда здоровью и попытка убийства. Об этом сообщают прокуратура и СУ СКР по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Инцидент произошел 18 июля 2024 года на остановке общественного транспорта в Промышленном районе города. Несовершеннолетний мигрант попытался войти в маршрутный автобус, но водитель сообщил о перерыве, и произошел конфликт. Подросток ударил водителя и попытался скрыться с друзьями.

Вмешались Михаил Матвеев и его водитель, и на парламентария напали. Обвиняемые напали на потерпевших с палками, а несовершеннолетний ударил одного из мужчин камнем по голове. Очевидцы предотвратили избиение, и иностранцы сбежали. Их задержали и арестовали

Георгий Портнов