ООО «Марина» оштрафовали за нарушение условий аренды участка в Галерной гавани

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области оштрафовал ООО «Марина» за нарушение условий договора аренды земельного участка в Галерной гавани. Компания должна заплатить более 116 тыс. рублей, заявил вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников.

Организация разместила там имущество в нарушение цели использования территории. Суд обязал ООО «Марина» в течения месяца с момента вступления решения в законную силу освободить участок от металлических и строительных контейнеров, вагончиков, крупногабаритных конструкций и стройматериалов. Если же компания не исполнит требование, то будет обязана платить по 100 тыс. рублей в бюджет Петербурга ежемесячно.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ООО «Марина», владеющей яхт-клубом, запрещено проводить «строительные и иные работы» без разрешения КГИОП.

Татьяна Титаева