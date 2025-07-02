Власти Петербурга не стали запрещать иностранцам работать таксистами и курьерами

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение, регулирующее работу курьеров. Из окончательной версии документа исчез пункт, который запрещает иностранным гражданам работать курьерами и таксистами.

В распоряжении говорится, что с 1 июля скорость передвижения курьеров на велосипедах и самокатах не должна превышать 10 км/ч. Кроме того, в нем сказано о формировании реестра курьеров, который должен содержать персональные данные сотрудника службы доставки.

«Деловой Петербург» со ссылкой на источник в администрации города пишет, что постановление о скоростных ограничениях для курьеров было подготовлено «взамен не принятого проекта».

Ограничения на работу иностранцев в отдельных сферах ранее ввели несколько регионов России. С января 2025 года власти Подмосковья запретили иностранным гражданам работать в сферах спорта, культуры, досуга, здравоохранения и образования. В Красноярском крае с марта им также запрещено работать в такси, торговле алкоголем и табаком.