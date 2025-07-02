Сотрудника Минздрава Чувашии лишили свободы за взятки и мошенничество

Суд приговорил замруководителя Центра ресурсного обеспечения государственных учреждений здравоохранения Минздрава Чувашии к лишению свободы на шесть лет и штрафу на 1 млн руб. за получение взятки и мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

По версии следствия, в октябре 2024 года чиновник получил от представителя коммерческой фирмы взятку на 200 тыс. руб. за способствование в заключении госконтракта на выполнение капремонта мужского корпуса республиканской психиатрической больницы.

УФАС по Чувашии наложило штраф на сумму 30 тыс. руб. на директора учреждения за нарушение процедуры заключения госконтракта. Узнав об этом, фигурант заявил представителю организации о необходимости передачи ему денег для оплаты штрафа. Бывший глава Центра распорядился средствами по своему усмотрению.

Суд наложил арест на имущество чиновника на сумму более 8,6 млн руб. Фигуранта также лишили права заниматься деятельностью с представлением интересов заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг на 2 года.

Диана Соловьёва