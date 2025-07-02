Дипломы не списывают со счетов

Рекрутеры перестали смотреть на дипломы при выборе кандидатов. О новом тренде на западных рынках пишет издание Fortune со ссылкой на опрос компании ETS. Из него следует, что 90% руководителей больше ценят реальные навыки соискателей, чем наличие высшего образования. По данным исследования Торговой палаты США 2023 года, 95% HR-специалистов верят, что кандидаты без диплома работают даже лучше, чем его обладатели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

На российском рынке труда высшее образование тоже постепенно теряет свое значение, но не для всех вакансий, отмечает гендиректор кадрового агентства ProPersonnel Татьяна Долякова: «В России работодатели редко когда не обращают внимания на высшее образование. Так как сейчас есть определенный дефицит специалистов, требования смягчаются, но это касается начальных и средних позиций. Возможно, это IT-специалисты, менеджеры по продажам. Все-таки не во всех отраслях, но в ресторанной, туристической отрасли к высшему образованию требований меньше.

Как минимум должно быть законченное среднее, диплом колледжа. Есть такая практика, когда крупные химические, металлургические, нефтяные компании уже со школы начинают вести перспективных ребят, которые формируют кадровый резерв. Их берут на практику, предоставляют гибкий график работы и помогают определиться со специальностью. Кого-то курируют до колледжа. Работодатели заинтересованы дать узкую специализацию, и для них в данном случае нет необходимости в высшем образовании. Но в моей практике я не видела ни одного топ-менеджера, у которого не было бы диплома вуза. Более того, после высшего образования у них имеется еще и дополнительное — MBA, бизнес-школы. Другое дело, что в таком случае нет необходимости учиться пять лет. Как правило, сейчас все бизнес-школы предоставляют модульную программу или на год».

По данным платформы LinkedIn, 20% вакансий в США не требовали от соискателей наличия диплома. Подобные объявления все чаще размещают и крупные корпорации, среди которых Google, Tesla, Dell и Bank of America. В России тренд может проявиться в будущем, говорит партнер KОntakt InterSearch Russia Юлия Забазарных: «Если мы говорим о крупном и среднем бизнесе, высшее образование является обязательным требованием, потому что определяет уровень кандидата, насколько он готов инвестировать в свое развитие. А если речь идет о небольшом бизнесе, то там есть поблажки.

Что касается платного обучения и недоверия к нему, например, вузы уровня Высшей школы экономики, отчисляют неуспевающих в независимости от того, платят они за образование или нет. И, безусловно, одного диплома недостаточно, если он не подкреплен фактическим опытом и доказанными достижениями, его наличие не даст никаких преференций при выборе финального кандидата. Хотя мы здесь не должны забывать и о soft skills — личностных компетенциях. То есть все работает в комплексе. Диплом является только одним из факторов, которые влияют на решение о найме.

Как правило, в России западные тренды рано или поздно проявляются. Поэтому мы, скорее всего, рано или поздно тоже придем к более гибкому подходу в отношении высшего образования. Но в ближайшие пять лет сохранится более традиционный подход».

По данным опроса сервиса «Работа.ру» от 2024 года, 15% россиян считают наличие диплома незначительным фактором при построении карьеры. Половина респондентов отметили, что высшее образование позитивно влияет на трудоустройство.

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Ульяна