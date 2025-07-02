ФОМС: репродуктивную диспансеризацию в 2025 году прошли уже почти 6 млн россиян

С начала 2025 года уже почти 6 млн россиян проверили репродуктивное здоровье в рамках диспансеризации, сообщил глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин. Он отметил, что за весь 2024 год профилактические осмотры прошли 6,7 млн россиян, а в 2025-м году результат в 6 млн достигнут уже по итогам пяти месяцев.

«То есть практически такой уровень в прошлом году был за год, а в этом году уже очень активно наши граждане пользуются такой возможностью»,— сказал господин Баланин на круглом столе комитета Совфеда по социальной политике (цитата по «РИА Новости»).

Государство стало оценивать репродуктивное здоровье россиян в рамках бесплатной диспансеризации с 2024 года. Анонсируя нововведение, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что проверка репродуктивного здоровья вызвана желанием «позаботиться о каждой российской семье и о каждом члене этой семьи». Пройти обследование могут мужчины и женщины от 18 до 49 лет.

В конце января 2025 года президент Владимир Путин поручил Минздраву изменить порядок проведения медосмотров не только для взрослых, но и для детей. Целью таких изменений он определил более раннее выявление репродуктивных заболеваний. Согласно измененному приказу Минздрава, уже с 1 сентября 2025 года репродуктивное здоровье детей начнут проверять с 6 лет.

Полина Мотызлевская