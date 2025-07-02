Табор уходит в дело

В селе Подлесное Марксовского района Саратовской области ДТП со смертельным исходом привело к межэтническому конфликту и народным волнениям. Погиб 15-летний подросток, в отношении второго участника дорожного инцидента, представителя цыганской общины, возбуждено уголовное дело. Власти и представители самих цыган призывают не поддаваться на провокации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Водитель «Лады Весты» сбил насмерть 15-летнего подростка на мопеде

Фото: УМВД России по Саратовской области Водитель «Лады Весты» сбил насмерть 15-летнего подростка на мопеде

Фото: УМВД России по Саратовской области

Утром 1 июля на улице Свободы в селе Подлесное Марксовского района столкнулись «Лада Веста», которую вел 36-летний мужчина, и мопед Bolt под управлением 15-летнего мальчика. Подросток скончался на месте.

ГУ МВД России по Саратовской области возбудило в отношении водителя «Лады Веста» уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). «В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб несовершеннолетний»,— сообщили в пресс-службе главка.

Пока госавтоинспекторы выясняли обстоятельства трагедии, на место начали стягиваться местные жители. По оценкам очевидцев, собрались сотни людей. Они требовали не только наказания для автомобилиста, который оказался представителем цыганской общины, но и выселения всех местных цыган, которые, если верить утверждениям участников схода, не несли ответственности за якобы повторяющиеся инциденты. Выступавшие заявили, что в Самарской и Челябинской областях подобные конфликты закончились выселением таборов.

Местные жители сообщили “Ъ”, что к сходу присоединились представители власти, в частности, глава Марксовского района Дмитрий Романов, который якобы пообещал проверить цыган на соблюдение миграционного законодательства.

Также присутствовали заместитель министра внутренней политики и общественных отношений Саратовской области Тимофей Лещенко, руководитель Подлесновского муниципального образования Снежанна Кузьминова, полицейские. Представителей цыганской диаспоры на сходе не было — они якобы поспешили уехать из Подлесного. Господин Романов, Тимофей Лещенко и Снежанна Кузьминова от комментариев отказались.

В свою очередь, председатель общественного совета Марксовского района Зинаида Иванова призвала местных жителей не делать из трагедии причины для смуты и не поддаваться на провокации.

«У любого преступления нет национальности, а есть конкретное имя. Правоохранительные органы должны разобраться и установить виновника. Он обязательно должен нести наказание, и он его понесет, это не обсуждается. И над этим сейчас оперативно работают правоохранители. Все держится под контролем»,— сообщила госпожа Иванова в Telegram-канале муниципальных властей.

Руководитель cаратовской региональной общественной организации «Национально-культурный центр "Цыгане Поволжья"» Сергей Миришонов выразил соболезнования родным и близким погибшего подростка, а также напомнил о важности диалога между всеми сторонами и поиске конструктивных путей разрешения проблемы. «Тот, кто нарушает закон и нормы морали, должен за это ответить, невзирая на национальность и принадлежность к этническим группам. Это наша принципиальная позиция»,— подчеркнул господин Миришонов.

«ДТП или конфликт на бытовой почве, если в них участвуют представители разных национальностей, порой вытекает в межнациональный конфликт. Но если в результате происшествия кто-то из участников погибает, то произошедшее 100-процентно приобретет развитие на межнациональной почве», - прокомментировал ситуацию политолог Анатолий Бодров. По его словам, местные и региональные власти должны внимательно и превентивно следить за цыганскими семьями, но не делать скоропалительных выводов, и не забывать, что хоть цыгане и ведут себя обособленно, некоторые из них являются гражданами РФ.

Ольга Симонова