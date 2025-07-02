3 июля Татарстан ожидают грозы и сильные дожди

Ночью и днем 3 июля на территории Республики Татарстан ожидаются грозы с порывами ветра до 15–18 м/с и сильные дожди, сообщает МЧС России в своем приложении.

Министерство рекомендует не прятаться под рекламными щитами, деревьями и линиями электропередач. По возможности проезжую часть переходить с помощью подземных и надземных переходов.

Температура воздуха ночью со 2 на 3 июля опустится до +8 градусов, днем температура достигнет 22 градусов выше нуля, сообщает Гидрометцентр Республики Татарстан.

Виктория Паль