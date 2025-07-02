В Липецкой области раньше срока достроят корпус школы за 1 млрд рублей

Строительство нового корпуса школы №3 в липецкой Лебедяни завершается раньше срока. Ученики средних и старших классов начнут занятия в нем с 1 сентября, хотя по контракту здание должно было быть готово только к декабрю. Об этом сообщили в правительстве региона. Сейчас в здании устанавливают мебель и оборудование, а также благоустраивают территорию.

Новый корпус рассчитан на 500 человек. Он включает столовую, спортзал, кабинеты домоводства и кулинарии, мастерские, актовый зал, тир и библиотеку. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов отметил, что это полноценное учебное заведение.

Корпус построен по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий», в рамках которой в Лебедяни также возводят Ледовый дворец и очистные сооружения, ремонтируют спортзал в Доме культуры.

«По нацпроекту "Молодежь и дети" много школ мы капитально ремонтируем — десять в этом году, 70 до конца 2027 года. Плюс 15 детсадов в ближайшие три года по нацпроекту "Семья" тоже будут как новые»,— рассказал Игорь Артамонов.

Подряд на строительство нового корпуса лебедянской школы в конце 2023 года выиграло ОАО Трест «Липецкстрой». Контракт был заключен по цене в 978,5 млн руб., в ходе работ его стоимость выросла до 1 млрд руб. Источник финансирования — областной бюджет.

Алина Морозова