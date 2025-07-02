Часть улицы перекроют из-за конференции «Единой России» в Нижнем Новгороде

В связи с конференцией реготделения партии «Единая Россия» в Нижнем Новгороде 4 июля перекроют проезд по улице Провиантской. Об этом говорится в постановлении на сайте мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Движение закроют с 6:00 до 15:00 на участке от улицы Минина до Верхневолжской набережной, около главного корпуса нижегородского политехнического университета. Городскому управлению МВД рекомендовано предусмотреть отвод транспорта на другие улицы, МКУ «ЦОДД» поручено предусмотреть эвакуацию транспорта, припаркованного в зоне ограничений.

Галина Шамберина