Возле собора в Уфе планируют построить пять многоэтажных комплексов

Администрация Уфы утвердила разработанный ООО «Специализированный застройщик «Проект С-67» проект планировки территории, ограниченной улицами Кирова, Айской, Чернышевского и Ветошникова. Ее площадью — 6,7 га, следует из постановления мэрии. Квартал расположен рядом собором Рождества Богородицы.

Проектом предлагается снести гаражные боксы, хозяйственные постройки, индивидуальные жилые дома, здание автосервиса и другие общей площадью застройки 8,2 тыс. кв. м. Здание института экономики и сервиса Уфимского государственного нефтяного технического университета будет сохранено. В квартале планируется разместить пять жилых комплексов высотой от восьми до 25 этажей с общим жилым фондом 93,2 тыс. кв. м, где будет проживать 2,9 тыс. человек. Для населения необходимо 466 мест в общеобразовательных школах и 134 места в детских садах.

379 учеников будут учиться в школе на 1,3 тыс. мест, предусмотренной дополненным проектом планировки и межевания соседнего квартала, ограниченного улицами Мингажева, Чернышевского, Ветошникова, Кирова, Айской, проспектом Салавата Юлаева. Остальные 87 мест предоставят в существующих школах №126 и №41.

Потребность населения местами в детских садах планируется обеспечить за счет встроенного детского сада на 50 мест, еще 104 места — в детском саду, который также будет построен в соседнем квартале. По проекту на территории предлагается разместить 1,3 тыс. машиномест, в том числе 1 тыс. машиномест в крытых подземных паркингах и более 200 открытых машиномест.

ООО «СЗ «Проект-С-67», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в феврале 2024 года в Уфе. Принадлежит — через ООО «Самолет-регионы» (Люберцы) — ПАО ГК «Самолет» и Александру Прыгункову.

Майя Иванова