Президент РФ освободил от должности замглавы МВД по Татарстану

Президент России Владимир Путин освободил от должности заместителя министра внутренних дел по Татарстану Фяргата Мухаметзянова. Соответствующий указ подписал господин Путин, передает «Татар-информ».

Фяргат Мухаметзянов был назначен на должность в июне 2023 года. До этого он занимал пост заместителя начальника полиции по охране общественного порядка.

В феврале 2025 года указом президента России Фяргату Мухаметзянову было присвоено звание генерал-майора внутренней службы. Господин Мухаметзянов работал в полиции с 1988 года.

Диана Соловьёва