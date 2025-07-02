Маршруты самокатчиков внесут в систему

Столичных доставщиков и самокатчиков подключат к системе мониторинга транспорта. Об этом сообщает портал CNews. По данным издания, городские власти модернизируют платформу, которая нужна для анализа и оптимизации транспортных потоков. В частности, система начнет обрабатывать данные крупнейших сервисов доставки и кикшеринга. Также на площадку добавят информацию о загруженности электричек, чтобы впоследствии передавать ее метрополитену.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Зачем обновлять систему, объясняет руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов: «В городе работают около 30 тыс. курьеров, и несколько десятков тысяч самокатов находится в движении. Никто не знает, где и с какой скоростью они двигаются. Эти данные недоступны для обработки, анализа и, соответственно, принятия тех или иных решений по модернизации транспортной инфраструктуры, например, выделения специальных дорожек, чтобы курьерам не приходилось нарушать ПДД. И самокатчиков туда же можно пустить.

Как только данные о перемещениях СИМ будут накапливаться в региональной информационной системе, это облегчит жизнь всех участников дорожного движения. Появится основа для принятия разумных и рациональных решений по модернизации транспортной инфраструктуры, реконфигурации светофоров, смены направлений движения. Но результаты от этих данных мы увидим не ранее чем через год, а, может быть, и через два».

В положении о навигационно-информационной системе говорится, что она среди прочего обрабатывает сведения о владельцах и пользователях транспортных средств. Председатель межрегиональной общественной организации «Союз пассажиров» Кирилл Янков считает, что в случае с арендой самокатов это вызывает вопросы: «Кикшеринговые компании знают паспортные данные арендаторов прокатных самокатов, как и бизнес, который организует доставку.

Другое дело, что с этими паспортными данными может происходить дальше. Думаю, что по запросу правоохранительных органов, конечно, такая информация должна передаваться. Но нужно ли просто загружать ее в систему, вопрос неочевидный. В любом случае, арендатор самоката должен дать на это согласие. В целях транспортного планирования, безусловно, сведения о передвижении самокатчиков полезны и необходимы, но их паспортные данные для планирования не нужны.

Информацию о таксистах собирают уже несколько лет, но они обязаны иметь права на управление автомобилем. Допустим, город хотел бы контролировать, те ли люди являются таксистами, которые имеют на это право. И там больше резона передавать данные водителей. Тем более Москва получила дополнительные полномочия в части сдачи обязательных экзаменов на знание города. Так что надзор в случае с таксистами более оправдан, чем контроль лиц, арендующих самокаты, для чего никаких специальных прав не нужно».

В пресс-службе сервиса «МТС Юрент» “Ъ FM” сообщили, что уже сотрудничают с дептрансом Москвы и передают часть информации о поездках. В компании добавили, что персональные данные клиентов не отправляются. “Ъ FM” направил запрос в столичный департамент транспорта.

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Илья Сизов