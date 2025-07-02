Швыдкой призвал ввести профессиональную цензуру в культуре

Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой посчитал, что необходимо возродить институт цензуры в России. Об этом он рассказал в авторской колонке в «Российской газете».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Как представляется, было бы куда честнее вернуться к цензуре, которой бы занимались профессионалы, а не бюрократы различных ведомств»,— написал господин Швыдкой.

По его мнению, возрождение института цензуры — недешевое удовольствие, которое потребует тысяч «просвещенных слуг государства». Однако это поможет сохранить здоровую обстановку в творческой среде, уверен Михаил Швыдкой.

Вспомнив опыт применения цензуры в СССР, господин Швыдкой признал, что полное повторение такой системы невозможно из-за изменения политического устройства. Однако в Советском Союзе оставалось пространство для творчества, свидетельством которого стало наследие в виде литературы, кино, театра и музыки, пояснил он. Поэтому вариант частичного возвращения цензуры имеет право на существование.

«Предварительная» цензура защищает от «карательной», заметил господин Швыдкой, так как обсуждение и корректировка произведения до выпуска может спасти ему «жизнь». Идеологическая дискуссия полезна для культуры и общества в целом, заключил спецпредставитель президента.

Михаил Швыдкой — советский и российский искусствовед, телеведущий, общественный и культурный деятель. С 2000 по 2004 год занимал пост министра культуры России, с 2008 года занимает должность спецпредставителя президента по международному культурному сотрудничеству.