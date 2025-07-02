Канатная дорога в Нижнем Новгороде на треть увеличила пассажиропоток

После модернизации нижегородской канатной дороги через Волгу пассажиропоток переправы за два месяца увеличился на 32,2%, до 542,9 тыс. человек. Об этом сообщили в АО «Нижегородские канатные дороги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным компании, в мае канатная дорога перевезла 265,1 тыс. пассажиров – на 41,2% больше, чем в мае 2024 года. В июне ею воспользовались 277,7 тыс. человек – на четверть больше, чем годом ранее.

Как писал «Ъ-Приволжье», канатную дорогу Нижний Новгород – Бор модернизировали, оснастив 56 новыми кабинками. Стоимость работ составила 756 млн руб.

Владимир Зубарев