Житель Казани погасил долги в размере 190 тысяч рублей в момент ареста машины

В Кировском районе Казани должник по налогам погасил задолженность в момент ареста автомобиля приставами, сообщает Главное управление Федеральной службы судебных приставов России по Татарстану в своем Telegram-канале. Сумма задолженности составляла 190 тыс. руб.

Должник игнорировал требования об уплате задолженности. Приставы проверили имущество жителя и не нашли средств на его счетах, но обнаружили автомобиль.

Машину марки BMW нашли во дворе, где жил сам должник. Приставы оформили арест имущества и готовились к эвакуации автомобиля на спецстоянку. Мужчина, увидев эвакуацию, выплатил долг на месте.

Помимо суммы основного долга житель Казани заплатил 13 тыс. руб. за невыполнение требований в срок.

Виктория Паль