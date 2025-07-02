На пожаре в Сызрани спасли обгоревшего мужчину

Сегодня, 2 июля, в 13:31 (MSK+1) на пульт оперативных служб поступила информация о пожаре в квартире жилого дома на ул. Физкультурников в Сызрани, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ

Горели домашние вещи на площади 20 кв. м. Для тушения пожара были привлечены 35 человек и 9 единиц техники.

В 14:40 (MSK+1) возгорание ликвидировали. Пожарным удалось спасти 33-летнего мужчину, получившего ожоги рук и ног. Он был госпитализирован. Еще пять человек эвакуировались самостоятельно.

Причину пожара сейчас устанавливают дознаватели МЧС.

Алексей Алексеев