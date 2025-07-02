Глава СКР поручил провести проверку по загрязнению реки Болда под Астраханью

Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение провести проверку по обращению о нарушении природоохранного законодательства в селе Яманцуг Астраханской области. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.

Ранее жители села Яманцуг в обращении к господину Бастрыкину, опубликованному в сети, рассказали о загрязнении реки Болда в результате длительного сброса в нее канализационных стоков. Граждане неоднократно обращались в различные инстанции, но безрезультатно.

По поручению Александра Бастрыкина начальнику астраханского следственного управления Ибрагиму Могушкову предстоит также доложить о результатах процессуальной проверки. Исполнение поручения и ход проверочных мероприятий поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Павел Фролов