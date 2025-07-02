Экс-ректор пединститута не смог добиться рассрочки по выплате штрафа

Краевой суд признал законным отказ в рассрочке по выплате штрафа бывшему ректору Пермского педагогического университета Андрею Колесникову. Об этом сообщает портал «РБК-Пермь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Колесников.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Андрей Колесников.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Прикамье», в конце ноября 2024 года Свердловский суд Перми вынес приговор в отношении бывшего ректора ПГГПУ Андрея Колесникова, а также экс-завкафедрой педагогического университета Константина Безукладникова и предпринимателя Анжелики Отрадновой. Господин Колесников обвинялся в мошенничестве и растрате и в итоге был признан виновным в халатности. Его приговорили к 250 часам обязательных работ, но освободили от наказания в связи с истечением срока давности. В марте 2025 года краевой суд изменил приговор и назначил господину Колесникову наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет условно и штрафа в размере 800 тыс. руб.

Андрей Колесников просил суд установить рассрочку для выплаты штрафа сроком на пять лет. Однако Свердловский суд Перми отказал бывшему ректору. Законность этого решения подтвердил краевой суд.