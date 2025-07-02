С начала года Татарстанская таможня возбудила 1,7 тысяч дел из-за нарушений

Татарстанская таможня с начала 2025 года возбудила 1725 дел об административных нарушениях. Об этом сообщает пресс-служба таможни.

В Татарстане с начала года зарегистрировано почти 19,9 тыс. статистических форм по торговле с государствами-членами ЕАЭС, сообщила начальник отделения таможенной статистики Диляра Зинатова. Из них 576 были поданы с нарушением сроков, что составляет около 3% от общего числа. Не выявлено недостоверных сведений или случаев непредставления форм.

С начала года по фактам нарушений составлено 649 протоколов об административных правонарушениях, связанных с нарушением статдекларирования товаров. Это на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Начисленные штрафы составили 760 тыс. руб.

Влас Северин