В «Домне» с 15 по 17 июля пройдет ювелирный форум «Тонкие грани»

Впервые в Свердловской области пройдет выставка-форум «Тонкие грани», которая станет платформой для объединения представителей ювелирной индустрии региона, сообщили в пресс-службе Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель ювелирного дома Moiseikin Виктор Моисейкин станет одним из спикеров форума «Тонкие грани»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Основатель ювелирного дома Moiseikin Виктор Моисейкин станет одним из спикеров форума «Тонкие грани»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Выставка-форум будет проходить в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» в Екатеринбурге в креативном кластере «Домна» с 15 по 17 июля. Ее организатором стали правительство Свердловской области и СОФПП.

Как рассказали в пресс-службе СОФПП, в выставке примут участие 18 ведущих производителей ювелирных изделий и бижутерии. Среди них: ювелирные дома Chamovskikh, Moiseikin, Цazki, Natasha Libelle, Yanina V. На выставке будут представлены уникальные украшения уральских бижутерных марок, таких как «Тагилит», «Вогул», «Votangi».

Программа форума предусматривает экскурсии в дизайнерские мастерские, лаборатории и бутики, торговые сессии, презентации брендов и обсуждения с экспертами. Основатель ювелирного дома Chamovskikh Александр Чамовских расскажет на лекции о возвращении России на мировую модную карту и о механизмах выхода локальных брендов на глобальный уровень, сохраняя при этом культурную идентичность. Художник-ювелир Алексей Попов объяснит важность ювелирного искусства в декоративно-прикладных традициях и влияние инновационных технологий на создание уникальных украшений. Основатель ювелирного дома Moiseikin Виктор Моисейкин поделится своим опытом создания успешного бренда, основанного на традициях и инновациях. Искусствовед Татьяна Михайлова расскажет об экспертной оценке культурных ценностей, актуальных вопросах установления подлинности антиквариата и их влияние на современное искусство.

В форуме планируют принять участие участники и эксперты ювелирной отрасли, представители смежных креативных индустрий из российских регионов, Белоруссии, Кыргызстана, Узбекистана и Монголии.

Дарья Лемешко