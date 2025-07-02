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В «Домне» с 15 по 17 июля пройдет ювелирный форум «Тонкие грани»

Впервые в Свердловской области пройдет выставка-форум «Тонкие грани», которая станет платформой для объединения представителей ювелирной индустрии региона, сообщили в пресс-службе Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП).

Основатель ювелирного дома Moiseikin Виктор Моисейкин станет одним из спикеров форума «Тонкие грани»

Основатель ювелирного дома Moiseikin Виктор Моисейкин станет одним из спикеров форума «Тонкие грани»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Основатель ювелирного дома Moiseikin Виктор Моисейкин станет одним из спикеров форума «Тонкие грани»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Выставка-форум будет проходить в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» в Екатеринбурге в креативном кластере «Домна» с 15 по 17 июля. Ее организатором стали правительство Свердловской области и СОФПП.

Как рассказали в пресс-службе СОФПП, в выставке примут участие 18 ведущих производителей ювелирных изделий и бижутерии. Среди них: ювелирные дома Chamovskikh, Moiseikin, Цazki, Natasha Libelle, Yanina V. На выставке будут представлены уникальные украшения уральских бижутерных марок, таких как «Тагилит», «Вогул», «Votangi».

Программа форума предусматривает экскурсии в дизайнерские мастерские, лаборатории и бутики, торговые сессии, презентации брендов и обсуждения с экспертами. Основатель ювелирного дома Chamovskikh Александр Чамовских расскажет на лекции о возвращении России на мировую модную карту и о механизмах выхода локальных брендов на глобальный уровень, сохраняя при этом культурную идентичность. Художник-ювелир Алексей Попов объяснит важность ювелирного искусства в декоративно-прикладных традициях и влияние инновационных технологий на создание уникальных украшений. Основатель ювелирного дома Moiseikin Виктор Моисейкин поделится своим опытом создания успешного бренда, основанного на традициях и инновациях. Искусствовед Татьяна Михайлова расскажет об экспертной оценке культурных ценностей, актуальных вопросах установления подлинности антиквариата и их влияние на современное искусство.

В форуме планируют принять участие участники и эксперты ювелирной отрасли, представители смежных креативных индустрий из российских регионов, Белоруссии, Кыргызстана, Узбекистана и Монголии.

Дарья Лемешко

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