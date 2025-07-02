Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает, сколько зарабатывают спортсмены и сколько стоит членство в гольф-клубе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Aaron Doster-Imagn Images / Reuters Фото: Aaron Doster-Imagn Images / Reuters

Гольф — легенда гласит, что много веков назад это была игра шотландских пастухов, которые начали загонять камни в кроличьи норы. Затем игра стала популярна в британской армии. Но один из королей запретил гольф солдатам, чтобы они больше времени уделяли стрельбе из лука. Именно поэтому игра превратилась в развлечение богатых вельмож и в итоге стала элитным видом спорта.

В наши дни считается, что если человек увлекается гольфом, значит, он свои миллионы уже заработал и, что называется, может себе позволить. Членство в известных гольф-клубах стоит серьезных денег. Для того чтобы попасть в клуб к Дональду Трампу, который помешан на этом виде спорта, нужно заплатить $350 тыс. Но возможность завести нужные знакомства и выстроить схемы во время игры — все это для больших бизнесменов бесценно.

Конечно же, профессиональные игроки в гольф не бедствуют. В прошлом году первая десятка гольфистов наколотила $612 млн. Но для того чтобы играть на таком уровне, нужно много тренироваться, а это влетит в копеечку. В больших московских гольф-клубах членство тоже стоит недешево — под миллион рублей, не говоря о стоимости клюшек, мячей, подставок и прочих невинных аксессуаров, которые могут стоить как поездка на Мальдивы. Впрочем, для того чтобы ощутить себя миллионером ненадолго, нужно потратить значительно меньше — около 10 тыс. руб. — это средняя цена в столичных гольф-клубах за пару-тройку часов обучения.

Владимир Осипов