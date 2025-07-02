В аэропорту Оренбурга задержаны регулярные авиарейсы в Сочи и Калининград

В аэропорту Оренбурга задержали два регулярных авиарейса «по причине позднего прибытия воздушных судов», сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Сегодня, 2 июля, в 17:30 (MSK+2) должен был по расписанию вылететь самолет авиарейса №432 авиакомпании «Икар» в Сочи. Время вылета предварительно перенесено на 22:15.

Авиарейс №868 авиакомпании «NordWid» в Калининград по расписанию стоял на 19:00. Предварительное время вылета — 21:25.

Руфия Кутляева