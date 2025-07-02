Более 54 млн рублей похитили мошенники у нижегородцев в конце июня

За неделю с 23 по 29 июня мошенники похитили у жителей Нижегородской области более 54 млн руб. Полиция зарегистрировала 132 таких преступления, сообщили в региональном ГУ МВД.

Чаще всего потерпевшие теряли деньги, когда злоумышленники представлялись сотрудниками банка (56 случаев), обманывали при покупках в интернете (25 случаев) и предлагали дополнительный заработок (19 случаев).

Полиция просит жителей не сообщать личные данные по телефону, не переводить деньги по указанию собеседника, проверять продавцов перед покупками и не верить гарантиям высокой доходности.

Елена Ковалева