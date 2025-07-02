Никита Зубко назначен зампредседателя правительства Самарской области

Никита Зубко занял пост заместителя председателя правительства Самарской области. Информация об этом появилась на сайте правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В июне этого года бывший прокурор Никита Зубко стал помощником губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Новый зампредседателя правительства является выпускником Самарского государственного университета. В феврале 2018 года Никита Зубко был назначен прокурором Самары. С октября 2020 и до апреля 2025 года занимал пост первого заместителя прокурора Рязанской области, после чего ушел на пенсию по выслуге лет.

Сабрина Самедова