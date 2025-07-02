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Никита Зубко назначен зампредседателя правительства Самарской области

Никита Зубко занял пост заместителя председателя правительства Самарской области. Информация об этом появилась на сайте правительства региона. 

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В июне этого года бывший прокурор Никита Зубко стал помощником губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. 

Новый зампредседателя правительства является выпускником Самарского государственного университета. В феврале 2018 года Никита Зубко был назначен прокурором Самары. С октября 2020 и до апреля 2025 года занимал пост первого заместителя прокурора Рязанской области, после чего ушел на пенсию по выслуге лет.

Сабрина Самедова