Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о своих впечатлениях от использования смартфона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Realme Фото: Realme

В России дебютировали смартфоны Realme P3. Вообще, отдельную серию P для продаж через маркетплейсы производитель выделил пару лет назад. Но на отечественный рынок текущая линейка попала впервые. По утверждению вендора, новинки предлагают непревзойденное соотношение производительности, геймерского опыта, передовых AI-функций камер и ультратонкого дизайна. Мне удалось протестировать флагманское решение серии — Realme P3 Ultra — и соотнести реальность с заверениями.

С учетом ориентации на молодую аудиторию стоит признать, что особое внимание дизайну разработчики уделили не зря, тем более в цвете «Лунный белый». Кроме цвета самого по себе и частичного изображения спутника Земли, дизайнеры обработали заднюю панель смартфона люминесцентным составом с кристаллической структурой. На свету он накапливает энергию, а затем отдает ее в виде мягкого зеленого свечения, что заметно в темных пространствах. Дизайн Realme P3 Ultra особый. Но ультратонким его не назвать, хоть 7,38 мм — это действительно приятный показатель толщины для среднего сегмента. Особенно если учесть почти стандартную диагональ дисплея — 6,83 дюйма.

Из атрибутов заявленного игрового статуса смартфона отмечу частоту AMOLED-дисплея до 120 Гц, чипсет MediaTek Dimensity 8350 Ultra 5G с показателем бенчмарка AnTuTu свыше 1,45 тыс. баллов. Работу системы охлаждения AeroSpace Cooling System и функции GT Boost сложнее всего заметить физически. А вот польза аккумулятора емкостью 6000 мАч в игровых сессиях более чем осязаема. Для быстрой зарядки смартфона предусмотрен адаптер Ultra Charge мощностью до 80 Вт. Про качество работы камер коротко не рассказать, в целом оно хорошее. Куда важнее отметить AIвозможности Realme P3 Ultra — это удаление объектов, улучшение портретов, устранение смазанных движений, выбор лучших кадров, оживление снимков, а также автораспознавание сцен и оптимизация параметров съемки. Эксперименты с ними как минимум увлекательны.

Александр Леви