«Milgauss никогда не был очень популярной моделью»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о преимуществах недооцененной модели бренда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Rolex Фото: Rolex

Мы часто говорим о той или иной модели Rolex, которая заслужила невероятное признание и интерес коллекционеров, а с ними и рост цены, в том числе аукционный. А вот журналист моего любимого профильного онлайн-издания Quill & Pad Роман Карла поднимает другой интересный вопрос: какой Rolex, по крайней мере, по мнению автора, самый недооцененный и, соответственно, имеющий потенциал? Называет Роман, сам счастливый обладатель такой модели, Rolex Milgauss и объясняет почему. Я в принципе с ним согласна. Перескажу главные доводы.

Rolex всегда был известен своими инструментальными часами, будь то для дайверов, исследователей или гонщиков. Известный как часы для ученых, обладающие антимагнитными свойствами до 1000 гаусс, что и дало название модели, этот Rolex был разработан для тех, кто работает на электростанциях, в лабораториях и в медицинской сфере. Учитывая несколько более нишевую природу Milgauss, он никогда не был очень популярной моделью и в конечном итоге был снят с производства в 1988 году. Но Rolex удивил коллекционеров на Baselworld в 2007 году, представив современную интерпретацию. А в начале 2023 года снова остановил выпуск коллекции.

У модели необычное зеленое стекло-циферблат, которому нет аналогов на часовом рынке. Стекло изготовлено таким образом, что это не просто покрытие, а оттенок присутствует на протяжении всего кристаллического слоя, на производство этого стекла уходят недели. Второе преимущество — ностальгический дизайн в стиле 1970-х. Еще одно преимущество — оригинальная секундная стрелка оранжевого цвета, напоминающая молнию. И последнее, но важное для любого покупателя — это универсальность. Как говорит Карла, вообще часы Rolex довольно универсальны. Одни и те же можно надеть на яхту и в офис. Но Milgauss здесь особенно хорош.

Анна Минакова