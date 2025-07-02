Зампред Госдумы предложила новые приоритеты развития Дона до 2030 года
При доработке стратегии экономического развития Ростовской области, зампредседателя Госдумы Виктория Абрамченко предложила делать акцент на развитие промышленности. Об этом она заявила на межотраслевой стратегической сессии «Устойчивая и динамичная экономика», проходившей сегодня, 2 июля, в пространстве коллективной работы «Точка кипения».
Фото: Валентина Любашенко
«Стратегия — это не мертвый документ, это не цифры на бумаге, это план, по которому будут жить люди на Дону в среднесрочной перспективе»,— подчеркнула госпожа Абрамченко.
Парламентарий отметила, что первая региональная стратегия создавалась в 2018 году, когда четыре российских региона еще не входили в состав РФ, а Азовское море не являлось внутренним. По ее словам, тогда невозможно было предсказать пандемию коронавируса.
Виктория Абрамченко указала на необходимость развития экономики в условиях высокой ключевой ставки.
«Дипломаты говорят, описывая события, что мы живем в динамично изменяющемся мире. А нейропсихологи говорят, что мы живем в хаосе. Чтобы в этой ситуации быть успешными, нам необходимо жить в настоящем, опираться и развивать свои сильные стороны»,— отметила спикер.
Госпожа Абрамченко добавила — в рамках обновленной Стратегии-2030 донскому региону необходимо активно развивать туризм и креативные индустрии.