В Ульяновской области стартовал федеральный проект по модернизации коммунальных сетей

В Ульяновской области началась реализация федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», являющегося частью нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом России Владимиром Путиным. В регионе запланировано строительство и ремонт семи коммунальных объектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

На 2025 год финансирование составит 623,9 млн рублей, из которых 390,6 млн рублей — федеральные средства. Министр ЖКХ и строительства Ульяновской области Руслан Хайрудинов сообщил, что средства направят на капитальный ремонт двух участков сети водоснабжения в Ульяновске, а также обновление сетей канализации и КНС в Барыше и канализационного коллектора по ул. Юнг Северного Флота в Димитровграде.

В рамках проекта планируется строительство трех капитальных объектов, включая реконструкцию системы водоснабжения в рабочем поселке Новая Майна и строительство водовода в Мелекесском районе. Работы уже начались в Мелекесском районе, где подрядная организация ведет разработку траншей, сварку и монтаж труб.

Андрей Сазонов