В Коми установят памятник командиру батальона «Спарта» Мотороле

Памятник командиру батальона «Спарта» Арсену Павлову (Мотороле) установят на его малой родине — в городе Ухта в Коми, сообщил глава региона Ростислав Гольдштейн. Монумент уже отлит из бронзы, установить его планируется на Аллее Героев, которую обустроят в «ближайшее время».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Кальминг, Коммерсантъ Фото: Иван Кальминг, Коммерсантъ

С идеей об установке памятника выступил сам глава региона. Его инициативу поддержали жители города из числа ветеранов боевых действий. С ними господин Гольдштейн провел встречу, на которой в том числе обсуждалась реконструкция мемориала «Скорбящий воин» в Сыктывкаре. Он был установлен по инициативе ветеранов афганской войны в 1997 году. Глава региона пообещал найти для реконструкции памятника лучших скульпторов.

Арсен Павлов родился в 1983 году. Служил связистом в российской армии — как срочник и по контракту. Участвовал во Второй чеченской войне в 2000 году, где дослужился до заместителя командира взвода. В ДНР приехал в феврале 2014 года в качестве добровольца. Позднее руководил специальными подразделениями по уничтожению танков и бронетехники противника, которое входило в состав сил Народного ополчения Игоря Стрелкова. После перехода Славянска под контроль украинской армии, отряд Моторолы, получивший название «Спарта», принимал участие в боях за Иловайск, Донецкий аэропорт и Дебальцево. Моторола погиб в октябре 2016 года в Донецке в результате подрыва лифта.

Полина Мотызлевская