Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о характеристиках переднемоторного спорткара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ferrari Фото: Ferrari

Я не знаю, рады или же, наоборот, огорчены будут жители крохотного городка Амальфи, расположенного на юго-западе Италии в часе езды от Неаполя, что теперь поиск в интернете станет чаще выдавать не их город, а название автомобиля. Но жителей, а их 3 тыс. человек, скорее всего, не спросили.

Многие считают Амальфи одним из самых красивых городов на Апеннинском полуострове. Тут прекрасно все: и кристально чистое Тирренское море, и средневековые постройки, в частности, похожие на резные шкатулки, храмы, которым по тысяче лет, и живописные крутые скалы. Кстати, сам город буквально прилепился к этим скалам, и на многие улицы Амальфи невозможно проехать на автомобиле — только карабкаться по крутым лестницам. Может быть, именно в этом метафора, которая повлияла на решение марки Ferrari назвать свою новую модель Amalfi. С одной стороны, город, в котором невозможно пользоваться автомобилем, с другой — автомобиль, который не так-то просто купить. Все же лишние €240 тыс. есть далеко не у каждого из нас.

Ferrari Amalfi — это переднемоторный спорткар. Он пришел на смену модели Roma, названной в честь итальянской столицы. Новая модель класса Gran Turismo оснащена последней модификацией V8 Biturbo рабочим объемом 3,9 л, который выдает 640 л. с. Это, к слову, на 20 л. с. больше, чем было у Ferrari Roma. Разгон с места до «сотни» сократился на десятую долю секунды, до 3,3 секунды, максимальная скорость осталась неизменной — 320 км/ч. Мотор сочетается с восьмиступенчатой трансмиссией с двойным сцеплением. Итальянцы отметили, что изменили систему выхлопа, чтобы соответствовать строгим требованиям по уровню шума. Может показаться, что внешне Amalfi мало отличается от Roma, но в компании утверждают, что переработали большинство кузовных панелей, а салон и вовсе существенно переделан. Например, руль лишился сенсорных панелей в пользу традиционных физических органов управления. Так что встречайте — Амальфи теперь не только город, но и машина.

Дмитрий Гронский