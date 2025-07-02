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Дорогу «Базарные Матаки – Чувашское Шапкино» в Татарстане закрыли на полгода

В Алькеевском районе Татарстана с 1 июля закрыта автодорога «Базарные Матаки – Чувашское Шапкино». Ограничение будет действовать до 30 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

Закрытие связано с капитальным ремонтом дороги. Водителям предлагают использовать альтернативные маршруты.

Объезд возможен по дорогам «Алексеевское – Высокий Колок», «Нижнее Алькеево – Чувашское Бурнаево – Верхнее Колчурино», «Чувашское Шапкино – Новая Сихтерма, Новая Сихтерма – Сиктерме» и подъезд к селу Сиктерме.

Влас Северин