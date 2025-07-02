В Ярославле подорожало возведение модульной поликлиники

В Ярославле из областного бюджета планируют выделить дополнительные 19 млн руб. на монтаж модульной поликлиники на улице Гоголя. Проект закона о корректировках бюджета внес в облдуму губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Муниципалитет Ярославля Фото: Муниципалитет Ярославля

«Ъ-Ярославль» сообщал, что новая поликлиника должна заменить здание на Московском проспекте, которое было закрыто из-за аварийного состояния. Первоначально объект планировали открыть в декабре 2024 года, потом сроки неоднократно переносили. По последним данным областного минстроя, которые приводил мэр Артем Молчанов, завершение строительства запланировано на июль-сентябрь 2025 года. Подрядчиком по контракту стоимостью 444 млн руб. выступает ООО «Алгоритм».

Алла Чижова