Мосгорсуд вновь оставил под арестом экс-вице-премьера Башкирии Алана Марзаева

Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу защиты бывшего вице-премьера Башкирии Алана Марзаева на постановление Басманного суда, продлившего его арест до 8 августа. Об этом «Ъ-Уфа» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Алан Марзаев с августа 2022 года был заместителем премьер-министра Башкирии, курируя сферу ЖКХ, строительство и транспорт. 30 сентября 2024 года его задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). С 1 октября находится под арестом в одном из московских СИЗО.

28 мая арест был продлен до начала августа. Дело в отношении бывшего чиновника расследует Главное следственное управление СКР.

Идэль Гумеров