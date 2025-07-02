Жительница Самары выиграла суд у минстроя, не признавшего ее пострадавшей дольщицей

В Самаре суд признал незаконным отказ регионального министерства строительства включить гражданку в реестр пострадавших дольщиков. Вышестоящая инстанция оставила это решение в силе. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 2011 году женщина заключила договор с ООО «Стройтрест» на строительство жилья в Кировском районе Самары. Она инвестировала 860 тыс. рублей, но застройщик не выполнил обязательства и в 2017 году был признан банкротом. В ответ на заявление женщины о включении в реестр дольщиков министерство отказало ей.

Женщина обратилась в Ленинский районный суд, и он удовлетворил ее иск. Министерство строительства подало апелляцию, но безуспешно.