Шуховскую башню в Выксе разобрали и собирают на новом месте

Башню Шухова в городе Выксе Нижегородской области перемещают с действующей промышленной площадки на территорию нового индустриально-туристического центра «Шухов-парк». Объединенная металлургическая компания (ОМК) приступила к реставрации башни, сообщили в пресс-службе компании 2 июля 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ОМК Фото: ОМК

Высота водонапорной башни выксунского завода ОМК составляет 38,8 м. Ранее она была не доступна широкой аудитории, так как находилась на закрытой территории. Там ее разобрали и сейчас собирают в «Шухов-парке».

Консультантом проекта «Шухов-парк» выступает искусствовед, историк архитектуры Елизавета Лихачева. Проектную документацию разработали при участии ЦНИИПромзданий, она прошла госэкспертизу и согласование Министерства культуры РФ. После реконструкции башня сохранит статус объекта культурного наследия федерального значения.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2020 году открыли после реконструкции шуховскую башню на берегу Оки в Дзержинске. Кроме того, в 2022 году Нижний Новгород передал региону для восстановления гиперболоидную башню в Сормовском районе.

Галина Шамберина