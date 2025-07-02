«Атмосфера на ярмарке была более спокойной, размеренной»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, какие работы выделили участники «Цифровой художественной мили».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: sotheby's Фото: sotheby's

Параллельно с мировым арт-трендсеттером ярмаркой Art Basel проходила молодая институция с названием Digital Art Mile — первая в Базеле ярмарка цифрового искусства, это был ее второй выпуск. Запущенная в прошлом году консультантом по цифровому искусству Георгом Баком и основателем ArtMeta Роджером Хаасом, ярмарка проходит в подземном кинотеатре Kult Kino Camera в швейцарском городе на берегах Рейна.

По сравнению с обычным ажиотажем покупок на Art Basel, атмосфера на ярмарке «Цифровая художественная миля» была более спокойной, размеренной и определенно академической. Как пишут эксперты, цифровые коллекционеры и кураторы с нетерпением ждали возможности обсудить свои любимые работы и рассказать о долгой истории этого медиа. Коллеги задавали вопросы выдающимся деятелем цифрового искусства, просили выбрать любимые работы и объяснить, почему это важно.

Говорит Кевин Эбош, сам художник и пионер криптоискусства: «Мне сложно выбрать любимую работу из моей коллекции, насчитывающей более 50 тыс. цифровых произведений искусства, но чаще всего я возвращаюсь к работе "Monogrid 90" 2021 года Кима Асендорфа. В ней есть что-то гипнотическое — структурированное, но полное напряжения. В произведении используется сортировка пикселей, процесс, в котором визуальный порядок нарушается и восстанавливается посредством алгоритмического неправильного поведения. Это похоже на наблюдение за машиной, пытающейся составить мысль и запинающейся на полуслове».

А вот «Гусь» из серии «Звонари» канадца Дмитрия Черняка, рассказывает Punk6529, коллекционер NFT. «Ringers #879 (The Goose)» лежит в основе коллекции 6529. Работа кристаллизует в одном изображении все, что делает генеративное искусство на блокчейне чудесным. Главное — ее создание было полностью алгоритмическим: Черняк написал программу, которая слепо оборачивала струны вокруг цифровых колышков, но один из вариантов случайно организовал себя в идеального гуся в полете. Позже эта работа стала главным мемом 2021 года.

Дмитрий Буткевич