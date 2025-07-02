На фестивале «Крылья Пармы» выступит группа высшего пилотажа «Первый полет»

В авиационном фестивале «Крылья Пармы» примут участие пилоты группы высшего пилотажа «Первый полет» на поршневых самолетах. В составе — действующие абсолютные чемпионы России, Европы и мира. Об этом сообщает пресс-служба Пермского НОЦ «Рациональное недропользование».

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В ходе фестиваля купольную акробатику продемонстрирует команда московских парашютистов «Мечта». В составе команды — Алексей Волынский, десятикратный чемпион мира, трехкратный победитель Всемирных Воздушных игр и семикратный рекордсмен мира. Представители Пермской федерации парашютного спорта покажут дисциплину «Купольное пилотирование», в которой скорость на приземление может достигать 150 км/ч. Также запланировано выступление гостей из Китая и Мексики и прыжок с экстремально низким раскрытием парашюта на высоте 100 м.

Фестиваль «Крылья Пармы пройдет 12 июля на аэродроме Фролово. Авиашоу проводится при поддержке краевого правительства и Пермского НОЦ Рациональное недропользование».