В Самаре вынесен приговор по делу об угрозе убийством бензопилой и мачете

В Куйбышевском районе Самары мужчина осужден за угрозу убийством с использованием бензопилы и мачете. Об этом сегодня сообщили в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, гражданин длительное время конфликтовал с соседом на почве спора о праве на земельный участок. Это вылилось в инцидент, произошедший 2 апреля 2024 года.

Сосед с помощью бензопилы расчищал свой участок от кустарника, когда обвиняемый зашел на его территорию и стал размахивать туристическим мачете. Мужчина выронил бензопилу, оппонент схватил ее и стал высказывать угрозу убийством.

«Потерпевшим действия и угрозы подсудимого были восприняты реально, защищаясь, он применил травматическое оружие»,— заявили в надзорном ведомстве.

В итоге суд вынес виновному наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев и запретил ему пересекать границы земельного участка соседа.

Алексей Алексеев