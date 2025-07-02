Экс-главу минприроды Удмуртии осудили по делу о стройке в Чекеровском заказнике

Октябрьский райсуд Ижевска вынес приговор бывшему министру природных ресурсов Удмуртии Александру Нестерову по делу об организации незаконного строительства банно-гостиничного комплекса на территории Чекеровского заказника, сообщает объединенная пресс-служба судов республики. Господин Нестерову вменялось совершение действий, явно выходящих за пределы его полномочий (ч. 2 ст. 286 УК). Бывший министр свою вину не признал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Судебная инстанция установила, что с августа 2015-го по февраль 2017 года Александр Нестеров, являясь министром (он руководил ведомством в 2014-2017 годах), из «иной личной заинтересованности» организовал незаконное строительство указанного объекта, который должен был включать в себя гостиницу, гостевые дома и банный комплекс.

Это повлекло расходование 3,5 млн руб. бюджетных средств, а также нанесло материальный ущерб на 119 тыс. руб. из-за вырубки деревьев. Также был нанесен экологический вред окружающей среде путем уничтожения плодородного слоя почвы, захламления территории и занесения опасного сорняка на земельный участок.

Суд учел добровольное возмещение министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии 119 тыс. руб. имущественного вреда, пожилой возраст и состояние здоровья фигуранта. Александру Нестерову назначили 100 тыс. руб. штрафа.

Ранее Александру Нестерову вменяли то же самое преступление (ч. 2 ст. 286 УК). Впоследствие уголовное дело было переквалифицировано — бывшего министра обвинили в халатности (ст. 293 УК). В 2023 году Октябрьский райсуд прекратил его, поскольку срок привлечения за данное преступление составляет два года, а совершено оно было в 2015-2017 годах. Верховный суд Удмуртии рассмотрел апелляцию прокуратуры, признал постановление прошлой судебной инстанции законным и оставил его без изменения.