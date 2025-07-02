Футбольный клуб «Спартак» официально объявил о подписании контракта с габаритным нападающим Антоном Заболотным. Футболисту 34 года, он играл за «Зенит» и ЦСКА. Его зарплата в «Спартаке» составит около 4,5 млн руб. в месяц. Этот трансфер вызвал целую волну критики в адрес красно-белых. Почему? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Перед стартом сезона слухов об усилении «Спартака» ходит много. С реальными контрактами дело обстоит хуже. Клуб проиграл борьбу за Николая Комличенко, который ушел из «Ростова» в «Локомотив», а сейчас получил отказ от марокканского полузащитника Аззедина Унаи, за которого красно-белые были готовы заплатить «Марселю» €12 млн. Руководство французского клуба, по слухам, чуть с ума от счастья не сошло, но сам хавбек заявил, что ему нужен «более серьезный спортивный вызов». Со стороны очень похоже на унижение.

И вот на этом фоне приходит официально подтверждение контракта с Антоном Заболотным. С одной стороны, габаритный нападающий пришел в клуб как свободный агент, то есть совершенно бесплатно. С другой, назвать его звездой точно нельзя. Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался по поводу этого трансфера очень жестко: «Почему я думаю, что трансфер Заболотного это неплохо? Потому на это могут обратить внимание люди из ЛУКОЙЛа. Потому что, если это руководство клуба еще останется, они реально доведут всех болельщиков "Спартака" до инфаркта!»

Сам игрок отреагировал на критику весьма креативно. Пресс-служба «Спартака» записала ролик, где Заболотный ответил всем, кто в него не верит:

«Мне много чего говорили, например, что я никогда не сыграю за сборную, не попаду в самый титулованный клуб страны, потому что я "деревянный". Всю карьеру мне говорят, а я делаю».

Сказано хорошо, но если других трансферов у красно-белого клуба не будет, то сможет ли команда Деяна Станковича претендовать на злотые медали? Этот вопрос, конечно, беспокоит многочисленных спартаковских поклонников. Бывший владелец клуба, бизнесмен Андрей Червичнеко не верит, что народная команда сможет решать столь серьезные задачи: «У них что тренер, что спортивный директор — два веселья, встретившиеся на одном перекрестке. Судя по тому, как они действуют на трансферном рынке, какую нелепицу несет этот Станкович, в ближайшие года два-три ничего для "Спартака" не поменяется».

Уверен, болельщики будут отчаянно спорить с такой позицией, но создается впечатление, что спортивный отдел красно-белых уверен в том, что улучшать команду некуда. Или второй вариант — менеджеры не могут затащить под свок крыло достойных кандидатов, что тоже вызывает вопросы. Конечно, если вдруг после старта РПЛ «Спартак» начнет разрывать всех подряд, критика утихнет, но пока красно-белые создают впечатление самого инертного клуба на трансферном рынке. По крайней мере, среди тех, которые собираются в следующем сезоне на что-то претендовать.

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Владимир Осипов