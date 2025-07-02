Трое родственников участника СВО из Башкирии получили 800 тысяч рублей

Трое жителей Башкирии, чей родственник в декабре 2024 года погиб в специальной военной операции, получили свыше 800 тыс. руб., сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

По информации надзорного ведомства, ранее в филиал Республиканского центра соцподдержки населения по Дуванскому району за получением единовременной материальной помощи обращались родители погибшего военнослужащего и его вдова. Однако социальный орган в назначении выплаты отказал, посчитав, что погибший скончался от заболевания в период военной службы.

По заявлению отца военнослужащего прокуратура Кигинского района провела проверку действий центра соцподдержки. Посчитав отказ соцоргана незаконным, прокуратура внесла представление в ведомство с требованием выплатить материальную помощь.

Венера Хисамова