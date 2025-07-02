На благоустройство сквера имени Шакирова в Уфе направят до 85 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы на конкурсе 22 июля выберет подрядчика работ в сквере имени Мидхата Шакирова на Коммунистической улице, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 85,3 млн руб., его оплатят из бюджетов Башкирии и Уфы.

Работы необходимо провести до 1 ноября. Подрядчик должен разобрать железобетонные фундаменты, заменить металлическое ограждение, уложить асфальт и тротуарную гранитную плитку, установить гранитные кашпо и цементные вазы, посадить многолетние цветы, заменить светильники. На работы нужно предоставить пятилетнюю гарантию.

Майя Иванова